Севастополь, 25 июня, 2018, 17:02 — ИА Регнум. В Европейский суд по правам человека от жителей Севастополя поступило более 60 исковых заявлений, связанных с земельными спорами с правительством города. Об этом 25 июня журналистам рассказала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«На сегодняшний день от безысходности уже около 60 заявлений от жителей Севастополя направлено и принято к рассмотрению в Европейский суд по правам человека. Я считаю, что это не повышает авторитет исполнительной власти города, поскольку эти вопросы необходимо рассматривать здесь, внутри», — отметила парламентарий.

По её словам, ряд заявителей собираются инициировать передачу коллективного заявления генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, чтобы поднять этот вопрос на уровне международных правозащитных организаций.

«За полдня приёма граждан ко мне обратились более 30 севастопольцев по вопросу отъёма земельных участков и недвижимости. При этом мне принесли коллективное заявление с 4 тысячами подписей», — подчеркнула Наталья Поклонская.

Напомним, со стороны правительства Севастополя было подано более 3800 исковых заявлений о возвращении в собственность города земельных участков, незаконно выделенных жителям в лесах и заказниках в украинский период жизни полуострова. По большинству из них местные суды вынесли решения в пользу властей.