Волгоград, 25 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Матч между сборными Египта и Саудовской Аравии в третьем туре группового этапа чемпионата мира стартовал в 17:00 25 июня на «Волгоград-Арене», сообщает ИА REGNUM.

Fifa.com Матч Египет — Саудовская Аравия

Это первый матч третьего тура в серии А. Россия и Уругвай уже вышли досрочно в плей-офф и в настоящее время борются за лидерство в группе — матч стартовал параллельно.

В стартовом составе сборной Египта на поле вышел Мохамед Салах, а также на поле появится 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари, который станет самым возрастным игроком в истории чемпионата.

Для «Волгоград-Арены» это уже третий матч: ранее Волгоград принимал Англию и Тунис, а также Исландию и Нигерию. Всего за это время игры посетили 82 тыс. человек.