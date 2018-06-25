Волгоград, 25 июня, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Эктор Купер, главный тренер сборной Египта, хорош. Понимая, что египтяне уже вылетели из чемпионата мира, он решил порадовать своих игроков. И поставил на матч со сборной Саудовской Аравии 45-летнего вратаря Эссама Эль-Хадари.

Fifa.com Эссам аль-Хадари

Тот станет самым возрастным игроком в истории финальных стадий чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал колумбийцу Фариду Мондрагону, тоже вратарю (он принимал участие в играх в возрасте 43 лет).

Да уж, старикам тут место. Браво, Купер! Браво, Эль-Хадари!

Как сообщало ИА REGNUM, сборные Саудовской Аравии и Египта встречаются сегодня в Волгограде. Обе сборные потеряли все шансы на выход в плей-офф. В другом матче группы А, в Самаре, встречаются сборные России и Уругвая.