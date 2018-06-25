Москва, 25 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Анимационная лента «Суперсемейка 2», согласно неофициальным и предварительным данным, вновь вышла в лидеры кинопроката России и СНГ. Об этом 24 июня сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «Суперсемейка 2», реж. Брэд Бёрд. 2018. США Суперсемейка на улице

За вторые выходные показа фильм смог собрать 179,6 млн рублей, таким образом, сумма его общих сборов в России и СНГ составила 666,8 млн рублей. На втором месте разместилась лента «8 подруг Оушена» (первые выходные показа, 156,7 млн рублей), на втором — картина Хуана Антонио Байона «Мир Юрского периода 2» (третьи выходные показа, 77,7 млн рублей (1 090,4 млн рублей общих сборов)).

Читайте также: Гоша Куценко сыграет Юнус-Бека Евкурова в фильме о событиях в Приштине

Напомним, «Суперсемейка 2» — анимационная лента студии Pixar, которая является продолжением картины, вышедшей в 2004 году. Режиссёром первого и второго фильмов является Брэд Бёрд.