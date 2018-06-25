Севастополь, 25 июня, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Власти Севастополя решили более тщательно мыть городские дороги, увеличив минимальное круглосуточное присутствие поливальных машин до шести. Об этом 25 июня на аппаратном совещании в правительстве города сообщил руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. По его словам, в течение двух недель департаменту необходимо выполнить соответствующее поручение губернатора.

Марина Каширская ИА REGNUM На дорогах Севастополя

«У нас работают шесть автомобилей по ночам и два днём. Однако Дмитрий Овсянников поручил увеличить объёмы работ. Мы покупаем техническую воду по девять рублей за литр, то есть на шесть машин необходимо до 250 тысяч рублей в сутки», — отметил специалист.

По информации местных СМИ, доставка питьевой воды в городе-герое стоит 160 рублей за баллон 19 литров, то есть более восьми рублей за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, старая водопроводная система Севастополя ежегодно теряет около трети запасов воды, при этом потери оплачиваются не за счёт рентабельности предприятия, а из кармана конечного потребителя. Также отметим, что в конце мая правительство города освободило госпредприятия «Водоканал» и «Севтпелоэнерго» от перечисления в бюджет города части прибыли, оставшейся от уплаты налогов и других обязательных платежей.

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