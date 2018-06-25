Самара, 25 июня, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Две победы сборной России на старте чемпионата мира вызвали настоящую футбольную истерию в стране. Настолько, что сегодня в эфире Первого канала одна странная дамочка сравнила предстоящую игру сборных России и Уругвая с битвой Великой Отечественной войны. И правда, о футболе заговорили слишком многие. В том числе, и те, кому лучше жевать, а не говорить.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вперед, Россия!

Но, но, но! Главное Россия уже сделала — вышла в плей-офф из отборочной группы А. Дальше — уже другой коленкор. Саудовская Аравия, которую, как сообщало ИА REGNUM, россияне победили с феерическим счётом 5:0 — в принципе не соперник. Разве что только у Панамы могут быть с ней проблемы. Египет же с травмированным и деморализованным Мохамедом Салахом — не лакмусовая бумага.

А вот сборная Уругвая — это серьёзно. Не стоит обращать внимание на то, что «небесно-голубые» одержали лишь минимальные победы в первых двух турах. Уругвайцы всегда долго запрягают, к тому же они тотально экономили силы. Со сборной Россией предстанет совсем иная сборная.

На поле не выйдет партнёр Диего Година по обороне Хосе Мария Хименес, который, как сообщало ИА REGNUM, забил победный гол египтянам в первом матче. Но и без него сборная Уругвая — неприятный, жёсткий, вязкий соперник. Главное для нашей сборной — выиграть центр поля у связки Бетанкур — Весино и тем самым отрезать от мяча Луиса Суареса и Эдинcона Кавани. Получится — и у сборной России есть шансы на положительный исход матча.

Болельщикам же не стоит ждать многого от игры российской сборной. Результат тут не важен; ведь, как ни сыграй, выйдешь либо на сборную Испании, либо на сборную Португалии. Гораздо важнее сегодня — то, что мы увидим нашу команду в игре с сильным соперником, а, значит, узнаем, насколько она готова к серьёзным играм.

Состав сборной России: Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Фёдор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Артём Дзюба.

Состав сборной Уругвая: Фернандо Муслера, Себастьян Коатес, Диего Годин, Мартин Касерес, Диего Лашальт, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.