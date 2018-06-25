Брюссель, 25 июня, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Евросоюз ввел санкции против вице-президента Венесуэлы Делси Родригез и ещё 10 высокопоставленных чиновников латиноамериканской страны, 25 июня передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно заявлению Брюсселя, чиновники ответственны за «нарушения прав человека и за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Брюссель вслед за Белым домом США и их союзниками в Латинской Америке не признал итог президентских выборов в Венесуэле, победителем которых стал Николас Мадуро, и заявил об ужесточении санкций против Венесуэлы.

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