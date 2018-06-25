Москва, 25 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова заявила, что правительство, предлагая повысить пенсионный возраст в стране, учитывает современные данные о том, что работающие люди старшего поколения «моложе» своих сверстников, которые не работают и вышли на пенсию. Об этом она заявила журналистам сегодня, 25 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

По словам Скворцовой, медики научились оценивать влияние активности человека — профессиональной и физической — на долголетие.

«Безусловно, это воздействие работает в плюс, и человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится «в строю», он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», — утверждает министр.

Кроме того, Скворцова сослалась на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым, идет «тотальное омоложение людей». Согласно данным ВОЗ, за минувшие 10 лет (с 2003 по 2013 годы) один и тот же когнитивный уровень имеют в 2003 году люди в возрасте 50 лет и 58 лет в 2013 году.

«Таким образом, незаметно для нас для всех за 10 лет замедлилось когнитивное снижение, которое отмечается у всех людей в старших возрастных группах», — подчеркнула Скворцова.

Всё это происходит потому, что существенно изменились условия жизни человека, в широких слоях населения сформировалось представление о здоровом образе жизни, люди стали больше заниматься физической активностью. Кроме того, весь мир борется с вредными привычками.

«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в народном менталитете считается молодой, а 60-летний мужчина уже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности», — уверена министр здравоохранения.

Помимо прочего, Скворцова напомнила, что предлагаемая правительством пенсионная реформа предполагает очень плавный переходный период, который продлится до 2034 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство подготовило законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет. Законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной думой.

Авторы законопроекта указывают, что повышение пенсионного возраста позволит повысить пенсии для тех, кто уже стал пенсионером, а будущие пенсионеры стали жить дольше, и поэтому повышение возраста выхода на пенсию вполне логично и согласуется с общемировой практикой. Тем более, что нынешний порог пенсионного возраста был установлен в СССР в 30-х годах и давно не соответствует социальному и демографическому составу российского общества.

Противники повышения пенсионного возраста указывают, что подавляющее число российских граждан, достигших пенсионного возраста на пенсию не выходят и все равно продолжают свою трудовую деятельность. По сути, пенсия становится для них повышением дохода по выслуге лет. Поскольку уровень доходов в России и так не велик, для многих пенсия, помимо их работы, была важным подспорьем при формировании семейных бюджетов. С повышением пенсионного возраста этого подспорья не будет.

Другой проблемой является отсутствие новых рабочих мест. Ситуация на рынке труда в России такова, что порой даже 40-летним гражданам уже трудно найти новую работу, о 60-летних и говорить не приходится.