Скандал в Подмосковье: за что уволили ректора МГОУ?
Красногорск, 25 июня, 2018, 22:27 — ИА Регнум. В Московском государственном областном университете произошли кадровые изменения — во вторник 19 июня был уволен ректор вуза ПавелХроменков. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, произошёл захват университета учредителем без каких-либо на то оснований, и в приказе об увольнении не указана причина его отстранения от должности. Более того, давление на руководство университета со стороны министерства образования Подмосковья длилось более полугода.
«Когда была встреча нашего коллектива с министром образования Московской области, ей задали вопрос, может быть, он что-то сделал не так? Но ответить министр ничего не смогла, кроме фразы, что он со мной не общался и не подходил к телефону, когда был на больничном. Фраза прозвучала ещё одна, что к университету претензий нет, и это проблема одного человека», — подчеркнул Хроменков.
По словам бывшего ректора МГОУ, проблемы начались ещё осенью 2017 года, когда региональное министерство образования не выделило деньги на капитальный ремонт и остановило работу центра олимпиадного движения. Затем в вузе сократили количество бюджетных мест на 400 единиц контрольных цифр приёма. Таким образом, МГОУ стал единственным вузом в регионе, у которого срезали контрольные цифры приёма. Вследствие этого большинство направлений, таких, как лингвистика, социальная работа, перешли в непрофильное учреждение «Дубна», в котором преобладают технические специальности. Причину своего отстранения бывший ректор МГОУ связывает с решением министерства образования Московской области поставить на место главы вуза «своего» человека либо с решением превратить здание университета в пединститут.
«Не выделили 400 мест, 275 из них непедагогического профиля. По факту, не выделяя бюджетных средств на эти направления, стоит задача, чтобы эти направления сами умерли и закрылись. Без выделения бюджетных средств какие-то направления сохранить будет очень тяжело. МГОУ — единственный вуз оказался, у которого так сильно места уменьшили, у всех остальных вузов они либо остались в целом такими, какими были в прошлом году, либо увеличились», — пояснил Хроменков.
Согласно приказам, с которыми ознакомился корреспондент ИА REGNUM, первым дисциплинарным взысканием со стороны министерства образования Московской области от 13 апреля 2018 года стал выговор, а вторым, от 16 апреля 2018 года, — отмена стимулирующих выплат. В первом случае основанием выговора стало заключение по результатам внеплановой выездной проверки от 14 марта 2018 года, во втором случае причина не указана.
По словам Хроменкова, недовольство регионального министерства образования в том числе могла вызвать критика их требований, с которой ранее выступило руководство университета.
«Требования были совершенно невыполнимы. Например, 90% защит диссертации, 50% должно быть работающих в магистратуре, это незаконное требование, так как мы не имеем права никого заставить работать. 70% трудоустройства, понятно, что многие студенты идут после бакалавриата в магистратуру, и это не засчитывается. Также оказывалось давление на меня лично, когда снижали стимулирующие без объяснения причин, появились надуманные выговоры, что я якобы не сдавал отчётность, хотя есть все документы, подтверждающие, что отчёт был отправлен в электронном виде. Ситуация смешная, чтобы снимать ректора», — подчеркнул Хроменков.
Добавим, в приказе об увольнении за подписью министра образования Московской области Марины Захаровой от 19 июня 2018 года сказано: «Приказываю, руководствуясь статьями 127, 278, 279 Трудового кодекса РФ прекратить действие трудового договора
Обратимся к законодательным актам РФ. Согласно ст. 278 («Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации») ТК РФ, пункту 2, «Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отношении руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». То есть данным пунктом статьи допускается возможность прекращения трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации, уполномоченного лица (органа) без указания мотивов принятия решения.
При этом в постановлении пленума Верховного суда РФ от 2 июня 2015 года № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации», сказано: «Если судом будет установлено, что решение о прекращении трудового договора с руководителем организации по пункту 2 статьи 278 ТК РФ принято работодателем с нарушением принципов недопустимости злоупотребления правом и (или) запрещения дискриминации в сфере труда (статьи 1, 2 и 3 ТК РФ), такое решение может быть признано незаконным».
Добавим, в настоящий момент, по словам Павла Хроменкова, со стороны министерства идёт давление на деканов университета, а также студенческий состав вуза. Преподавателям и учащимся грозят увольнением в случае выступлений в защиту бывшего ректора. Уже уволены проректоры по учебной работе и по воспитательной работе, ещё четыре человека переназначены.
«Было расширенное заседание ученого совета, на котором приняли решение обращаться к губернатору Московской области, министру образования РФ и президенту России. В первую очередь к губернатору, потому что Андрей Юрьевич уделяет много внимания образованию, и хочется надеяться, что про беспредел, который творит региональное министерство, он не знает и сможет эту ситуацию исправить», — подчеркнул бывший ректор МГОУ.
Отметим, ИА REGNUM направило запрос в министерство образования Московской области с просьбой прокомментировать данную ситуацию, но ответа из ведомства пока не получило.
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