Красногорск, 25 июня, 2018, 22:27 — ИА Регнум. В Московском государственном областном университете произошли кадровые изменения — во вторник 19 июня был уволен ректор вуза ПавелХроменков. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, произошёл захват университета учредителем без каких-либо на то оснований, и в приказе об увольнении не указана причина его отстранения от должности. Более того, давление на руководство университета со стороны министерства образования Подмосковья длилось более полугода.

422737 Увольнение

«Когда была встреча нашего коллектива с министром образования Московской области, ей задали вопрос, может быть, он что-то сделал не так? Но ответить министр ничего не смогла, кроме фразы, что он со мной не общался и не подходил к телефону, когда был на больничном. Фраза прозвучала ещё одна, что к университету претензий нет, и это проблема одного человека», — подчеркнул Хроменков.

По словам бывшего ректора МГОУ, проблемы начались ещё осенью 2017 года, когда региональное министерство образования не выделило деньги на капитальный ремонт и остановило работу центра олимпиадного движения. Затем в вузе сократили количество бюджетных мест на 400 единиц контрольных цифр приёма. Таким образом, МГОУ стал единственным вузом в регионе, у которого срезали контрольные цифры приёма. Вследствие этого большинство направлений, таких, как лингвистика, социальная работа, перешли в непрофильное учреждение «Дубна», в котором преобладают технические специальности. Причину своего отстранения бывший ректор МГОУ связывает с решением министерства образования Московской области поставить на место главы вуза «своего» человека либо с решением превратить здание университета в пединститут.

«Не выделили 400 мест, 275 из них непедагогического профиля. По факту, не выделяя бюджетных средств на эти направления, стоит задача, чтобы эти направления сами умерли и закрылись. Без выделения бюджетных средств какие-то направления сохранить будет очень тяжело. МГОУ — единственный вуз оказался, у которого так сильно места уменьшили, у всех остальных вузов они либо остались в целом такими, какими были в прошлом году, либо увеличились», — пояснил Хроменков.

Согласно приказам, с которыми ознакомился корреспондент ИА REGNUM, первым дисциплинарным взысканием со стороны министерства образования Московской области от 13 апреля 2018 года стал выговор, а вторым, от 16 апреля 2018 года, — отмена стимулирующих выплат. В первом случае основанием выговора стало заключение по результатам внеплановой выездной проверки от 14 марта 2018 года, во втором случае причина не указана.

По словам Хроменкова, недовольство регионального министерства образования в том числе могла вызвать критика их требований, с которой ранее выступило руководство университета.

«Требования были совершенно невыполнимы. Например, 90% защит диссертации, 50% должно быть работающих в магистратуре, это незаконное требование, так как мы не имеем права никого заставить работать. 70% трудоустройства, понятно, что многие студенты идут после бакалавриата в магистратуру, и это не засчитывается. Также оказывалось давление на меня лично, когда снижали стимулирующие без объяснения причин, появились надуманные выговоры, что я якобы не сдавал отчётность, хотя есть все документы, подтверждающие, что отчёт был отправлен в электронном виде. Ситуация смешная, чтобы снимать ректора», — подчеркнул Хроменков.

Добавим, в приказе об увольнении за подписью министра образования Московской области Марины Захаровой от 19 июня 2018 года сказано: «Приказываю, руководствуясь статьями 127, 278, 279 Трудового кодекса РФ прекратить действие трудового договора от 09.06.2016 года № 21-к с Хроменковым Павлом Николаевичем, ректором Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области МГОУ и уволить его 19.06.2018 на основании п. 2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации».

Обратимся к законодательным актам РФ. Согласно ст. 278 («Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации») ТК РФ, пункту 2, «Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в отношении руководителя унитарного предприятия принимается уполномоченным собственником унитарного предприятия органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». То есть данным пунктом статьи допускается возможность прекращения трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации, уполномоченного лица (органа) без указания мотивов принятия решения.

При этом в постановлении пленума Верховного суда РФ от 2 июня 2015 года № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации», сказано: «Если судом будет установлено, что решение о прекращении трудового договора с руководителем организации по пункту 2 статьи 278 ТК РФ принято работодателем с нарушением принципов недопустимости злоупотребления правом и (или) запрещения дискриминации в сфере труда (статьи 1, 2 и 3 ТК РФ), такое решение может быть признано незаконным».

Добавим, в настоящий момент, по словам Павла Хроменкова, со стороны министерства идёт давление на деканов университета, а также студенческий состав вуза. Преподавателям и учащимся грозят увольнением в случае выступлений в защиту бывшего ректора. Уже уволены проректоры по учебной работе и по воспитательной работе, ещё четыре человека переназначены.

«Было расширенное заседание ученого совета, на котором приняли решение обращаться к губернатору Московской области, министру образования РФ и президенту России. В первую очередь к губернатору, потому что Андрей Юрьевич уделяет много внимания образованию, и хочется надеяться, что про беспредел, который творит региональное министерство, он не знает и сможет эту ситуацию исправить», — подчеркнул бывший ректор МГОУ.

Отметим, ИА REGNUM направило запрос в министерство образования Московской области с просьбой прокомментировать данную ситуацию, но ответа из ведомства пока не получило.

Читайте также: Московский областной университет хотят лишить монополии на услуги