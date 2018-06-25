Березники, Пермский край, 25 июня, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В Пермском крае ЧП в оздоровительном центре Березников, откуда 23 июня сбежали двое влюблённых подростков, завершилось благополучно. Дети объявились и возвращаются, сообщают местные СМИ и соцсети.

AdinaVoicu Влюбленность

Поиски сбежавших длились два дня. На помощь полиции пришли волонтёры, подключились неравнодушные граждане. Дети сбежали из-за того, что между ними вспыхнули чувства и ребята не хотели расставаться, а время разлуки неуклонно приближалось. Вскоре должны были приехать родители и забрать своих детей домой. Тогда парень и девушка решились на побег. Одной из общих подруг они сообщили, что едут к другу в Соликамск. Но впоследствии связь с беглецами была утрачена.

Позднее сбежавшая девушка позвонила директору оздоровительного центра. Сегодня, 25 июня, подростки едут для беседы с правоохранительными органами в полицию.