Москва, 25 июня, 2018, 17:25 — ИА Регнум. В ближайшее время Северная Корея будет вести себя осторожно, избегая действий, которые могут спровоцировать резкие движения со стороны президента США Дональда Трампа, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление Трампа о том, что власти КНДР выполняют все договоренности по денуклеаризации корейского полуострова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким

«Я уверен, что, пока Трамп находится в Белом доме, Северная Корея не будет проводить ни ядерных испытаний, ни ракетных запусков, — сказал Ланьков. — Скорее всего, она воздержится от любых резких движений. С другой стороны, комплименты Трампа в адрес Северной Кореи нацелены в первую очередь на внутреннюю аудиторию в США, на его группу поддержки американских государственников-националистов, которые боготворят Трампа. Ему необходимо показать, что всё находится под американским контролем и идет по его, Трампа, плану. Поэтому у него есть необходимость говорить, что Северная Корея выполняет обязательства».

В этой связи Ланьков обратил внимание на то, что по большому счету КНДР никаких серьезных формальных обязательств на себя не взяла, а все имеющиеся взяты ею в одностороннем порядке и не закреплены никакими международными соглашениями.

«Они могут быть легко обратимы, — отметил Ланьков. — Северная Корея не сделала никаких шагов, которые бы привели к необратимому снижению ее ракетно-ядерного потенциала. Сейчас Трампу нужно изображать успех, и он будет его изображать. Он не может признать того, что по непонятным причинам, ведя переговоры в абсолютно выигрышной для себя ситуации, он не получил от КНДР никаких серьезных уступок. Ему надо представить ситуацию так, как будто ядерное разоружение Северной Кореи — это решенное дело».

В действительности, по мнению Ланькова, никакого разоружения не происходит, и нет даже снижения ракетно-ядерного потенциала.

«Более того, продолжается его фактическое наращивание, — отметил востоковед. — Центрифуги продолжают работать, производя высокообогащённый уран. Полигон взорван, испытаний в ближайшее время не будет, но производственный цикл продолжается. Можно сказать, что в Сингапуре произошло гигантское поражение американской дипломатии. Злорадствовать по этому поводу я, кстати, не советую, потому что по большому счету последствия этого поражения негативно скажутся не только на США, но и на России. Это один из довольно редких случаев, когда у США и РФ были общие интересы».

Напомним, что президент США Дональд Трамп, выступая 23 июня в Лас-Вегасе, заявил, что власти Корейской Народно-Демократической Республики выполняют договорённости по денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Трампа, на протяжение «многих месяцев» КНДР не проводит ядерные и ракетные испытания и демонтирует свои ядерные и ракетные полигоны.