Москва, 25 июня, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Datsun анонсировал в России новый хэтчбэк для активного отдыха. Об этом 25 июня сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

(сс) TomasRockyHorror Моделька автомобиля Datsun

В анонсе Datsun продемонстрировал лишь тизерное изображение новой машины. Компания озвучила слоган: «Больше, чем просто хэтчбэк. Ярче, чем автомобиль для города». Другой информации о новом авто пока не сообщается.

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Напомним, на данный момент японская компания предлагает на автомобильном рынке России хэтчбэк Datsun mi-DO, базовый вариант машины можно приобрести за 536 тыс. рублей.