Волгоград, 25 июня, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Египта на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоится в 17:00 25 июня, сообщает ИА REGNUM.

Fifa.com Раздевалка сборной Египта

Уже известно, что звезда египетской сборной — нападающий английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах выйдет на поле в стартовом составе. В состав также вошли Эссам Аль-Хадари (на воротах), Али Габр, Ахмед Хегази, Ахмед Фатхи, Тарик Хамед, Марван Мухсин, Мохаммед Абдельшафи, Мохамед Эль-Ненни, Абдалла Эль-Саид, Трезеге.

В состав сборной Саудовской Аравии вошли Яссер аль-Мосайлем (на воротах), Осама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Салман аль-Фарадж, Хатан Бахбир, Яссер аль-Шахрани, Абдулла Отаиф, Хусейн аль-Мугави, Салем Аль-Досари, Фахад Аль-Муваллад, Мутаз Хавсави.

Добавим, что обе команды не имеют шансов на выход в плей-офф чемпионата, так как в предыдущих играх уступили соперникам. Сборные России и Уругвая, уже вышедшие в одну восьмую финала, сразятся сегодня же — за лидерство в группе А.