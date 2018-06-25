Берлин, 25 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В центре занятости округа Оберхафель поступила по телефону угроза взрыва. Одному из сотрудников было сказано, что в здании заложены два взрывных устройства, которые будут в ближайшее время взорваны, 25 июня сообщает Märkische Allgemeine

(сс) owlhere Полицейские машины

Управляющий областной администрацией очень серьезно отнёсся к угрозе. Были привлечены обширные силы полиции, закрыты все улицы и подъезды к ведомству. Около 12:30 ч. здание начали проверять специально обученные служебные собаки. Операция продолжается. Предполагается, что её закончат ещё сегодня.