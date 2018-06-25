Ереван, 25 июня, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Мы хотим понять, как Азербайджан приобрел американские вертолеты. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил советник премьер-министра Армении по внешнеполитическим вопросам Арсен Харатян.

Арсен Харатян

«Мы еще в 1992 году в конгрессе США смогли провести 907-ю резолюцию, с помощью которой была возможность предотвратить возможные покупки Азербайджаном вооружений. Сейчас мы больше должны сосредоточиться на том, чтобы понять, какая схема работала и как они смогли приобрести эти вертолеты», — сказал Харатян.

Ранее в азербайджанской прессе появилась информация, что на военном параде 26 июня впервые будут продемонстрированы два вертолета американского производства Bell-412.

Согласно сообщениям, эти машины недавно поступили на вооружение ВС Азербайджана и являются первыми вертолетами не советского/российского производства, которые будут продемонстрированы во время парада.

Свою озабоченность по поводу вертолетов Bell-412 уже выразила вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян, обратившаяся с письмом к сопредседателю комиссии Конгресса США по армянским вопросам Джеки Спейер и члену комиссии Тулси Габбард.

«Данная информация вызывает много вопросов и обеспокоенность, которой я хотела бы поделиться с вами. Обеспокоенность, в частности, связана с тем, как эти вертолеты поступили на вооружение Азербайджана», — говорится в письме Арпине Ованнисян.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) также обратился с письмом в Конгресс, Госдепартамент и Пентагон с требованием объяснить, как американские вертолеты оказались в Азербайджане.

«Мы требуем провести расследование того, как американские вертолеты оказались у Баку», — говорится в письме ANCA․

После распада СССР, в августе 1992 году, палата представителей и Сенат США совместно приняли закон «Акт о поддержке свободы», предусматривающий содействие России и другим новонезависимым государствам с целью создания модели демократического управления и либеральной экономики.

В 1992 г., учитывая спровоцированную против Нагорного Карабаха войну, благодаря работе армянской общины и лоббистов, в тексте «Акта о поддержке свободы» была включена 907-я резолюция, запрещающая правительству США оказывать какое-либо содействие Азербайджану, пока президент США не убедится и, следовательно, не доложит Конгрессу о том, что официальный Баку предпринимает действенные шаги для разблокирования Армении и не применяет силу против Армении и Нагорного Карабаха. Инициатором 907-й резолюции был сенатор-демократ Джон Керри. С момента подписания закона президентом Бушем он вступил в силу и стал препятствием в отношениях Азербайджан — США, оставаясь в силе около 10 лет.

После событий 11 сентября 2001 г. президент США Джордж Буш — младший на основании наличия прямой угрозы национальной безопасности обратился к Конгрессу, попросив о возможности в каждом бюджетном году обходить 907-ю резолюцию и предоставлять Азербайджану военную помощь для борьбы с терроризмом, обеспечения приграничной безопасности Азербайджана и антитеррористических коалиционных действий, заверяя, что эта помощь никоим образом не будет мешать переговорному процессу Армения — Азербайджан и не будет использована против Армении.

Президент США в своем ежегодном обращении к Конгрессу подтверждает, что обход 907-й резолюции и предоставляемая Азербайджану помощь не могут быть использованы против Армении (здесь из текста уже изъяты слова «Нагорный Карабах», которые включены в основной текст 907-й резолюции).