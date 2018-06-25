Рим, 25 июня, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Глава министерства окружающей среды Италии Серджо Коста предлагает запретить использование пластиковых бутылок и упаковок в общественных зданиях на территории ЕС. Как передает Rainews, с таким заявлением министр выступил в понедельник, 25 июня, на заседании экологического совета ЕС в Люксембурге.

Водопроводная вода

При этом необходимо обеспечить право всех граждан на доступную воду, добавил министр: нужно добиваться повышения качества и безопасности водопроводной воды.

Издание напоминает, что Евросоюз уже начал борьбу с одноразовой пластиковой продукцией. Предполагается введение запрета на соломинки, пластиковую посуду и столовые приборы в общественных местах. Кроме того, странам-членам ЕС предложено обязать производителей соответствующей продукции покрывать все расходы на переработку отходов.