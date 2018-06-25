Нальчик, 25 июня, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии попала под суд генеральный директор ООО «Оникс», выпускавшего алкогольную продукцию, Людмила А. Ее обвиняют в неуплате налогов в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону, этот крупный размер составил сумму более 4 млрд рублей.

На каблуках

Как установило следствие, руководитель предприятия, расположенного в городе Нарткала, в течение двух с половиной лет обманывала государство, предоставляя в налоговую службу фальшивые налоговые декларации. В них предприниматель занижала объемы произведенной ее заводом алкогольной продукции, в результате и размер налогооблагаемой базы, и сумма подлежащих к уплате налогов оказались значительно ниже реальной.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Кабардино-Балкарии рассматривалось уголовное дело в отношении генерального директора компании «Гермес Ника» Александра Д., который скрыл от налоговой 5 млрд рублей. В декабре 2017 года условное наказание получил за такое же преступление директор ООО «Минерал Плюс» Анзор К., который не заплатил 2,2 млрд рублей.

Как сообщал СКР, за последнее время на скамью подсудимых попали семь руководителей алкогольпроизводящих предприятий Кабардино-Балкарии. Общая сумма, которую вернули государству в ходе следственных действий, составила более 7,5 млрд рублей.

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