Вашингтон, 25 июня, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение владелицы одного из ресторанов в штате Вирджиния, которая выгнала из своего заведения пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, Сандерс написала на своей странице в сети микроблогов Twitter, что в ночь на 22 июня владелец ресторана Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, выгнала её из своего заведения по той причине, что Сандерс работает на Трампа.

Позднее газета The Washington Post связалась с владелицей ресторана Red Hen Стефани Вилкинсон, и та подтвердила, что действительно попросила Сандерс удалиться, так как ни она, ни её работники категорически не согласны с политикой администрации Трампа. Кроме того, они очень сильно негодуют из-за того, что Трамп запретил трансгендерам служить в рядах вооруженных сил США.

Сам Трамп не мог не прокомментировать этот инцидент на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Ресторану Red Hen следовало бы больше сосредоточиться на чистке своих грязных навесов, дверей и окон (очень нуждаются в покраске), а не на том, чтобы отказываться от обслуживания такого прекрасного человека, как Сара Хакаби Сандерс. Я всегда придерживался правила: если ресторан грязный снаружи, он грязный внутри!» — написал президент США.