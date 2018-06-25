Ярославль, 25 июня, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Руководство ОАО «Ярославский хлебозавод № 4» считает, что сюжет телеканала «Пятница» об антисанитарных условиях изготовления хлеба на одном из ярославских заводов не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал директор предприятия. Телеканал «Пятница» в программе «Инсайдеры» показал сюжет, где столичная журналистка устроилась на ярославский хлебозавод и изнутри показала, как делается хлеб.

Youtube.com Скриншот сюжета телеканала «Пятница»

Процесс выглядел неприглядно: грязь, тараканы, люди курят прямо в момент изготовления хлеба, кругом мыши, тараканы, пахнет кошачьей мочой. Хлеб, который не купили, магазины возвращают назад, и он весь перерабатывается в новый. В сюжете не было указано, где проводились съемки, но ярославцы по внешнему виду проходной сделали вывод, что речь идет про хлебозавозод № 4. 100 процентов акций предприятия принадлежит органам власти Ярославской области. По данным источников ИА REGNUM, хлебозавод снабжает хлебом детские сады и школы города.

Почему вы решили, что это наш хлебозавод? В начале сюжета, действительно, проходная нашего завода, а в конце — проходная другого ярославского завода. Показаны цеха и оборудование типовых проектов хлебозаводов 60−70-х годов прошлого столетия, которые строились по всему бывшему СССР. Чтобы с таким количеством нарушений работал какой-либо один завод — это невозможно. У нас проводятся постоянные и периодические проверки по качеству готовой продукции, по микробиологии, по смывам, по воде, по оборудованию и мы к этому относимся с пониманием, по принципу — соблюдай требования и не бойся проверок. Ролик явно смонтирован», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославский хлебозавод № 4» Константин Ткаченко.

Он сообщил, что журналистка пыталась устроиться к ним на завод, но до работы ее не допустили, потому что документы не были оформлены надлежащим образом.

После выхода сюжета, как сообщил нам директор ярославского хлебозавода №4, на предприятие пригласили прокуратуру, Роспотребнадзор, общественность, чтобы показать — как на самом деле пекут хлеб на заводе. Претензий по соблюдению санитарных норм ни у кого не возникло.

В данном ролике насобирали всякую чушь, всю грязь, которую можно было где-то наковырять, ее наковыряли и смонтировали. В ролике показывают хлеб, замоченный водой, который якобы весь возвратный. Он, в том числе плесневый, якобы идет в безотходное производство. Ерунда полная. Если взять рецептуру ГОСТ, да и современные техусловия, то берется хлеб с истекшим сроком годности, не плесневелый, не грязный, а снятый с продажи. Он замачивается, делается так называемая «мочка» и до 10% добавляется в муку, соль и дрожжи, когда печется новый хлеб, для пышности. В этом есть свой рецептурный смысл, но не экономия на муке или переработка брака!», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославский хлебозавозод № 4» Константин Ткаченко.

Директор предприятия считает, что провокационный сюжет может быть снят для того, чтобы снизить рейтинг ярославских хлебозаводов, которые вышли на Костромской, Ивановский, Владимирский, Вологодский рынки. Всех сомневающихся в качестве продукции ярославский хлебозавод приглашает на экскурсию с дегустацией. Обращаться в суд директор завода не планирует, так как название предприятия указано не было.

Между тем в комментариях к сюжету «Пятницы» в социальных сетях люди, знакомые с ситуацией, сообщают: некоторые из работниц хлебозавода, попавшие в программу, уволены, кошек из цехов прогнали. Так ли это на самом деле — сказать затруднительно.