Тбилиси, 25 июня, 2018, 16:10 — ИА Регнум. У Грузии значительные темпы экономического роста, но ей недостает инклюзивного компонента, из-за чего большая часть населения этого роста не ощущает, так как участия в распределении благ не принимает, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который 25 июня открыл в приморском городе Кобулети новую объездную дорогу.

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

Он пообещал исправить сложившуюся ситуацию с помощью реформ, позаимствовав определенный опыт у Эстонии.

«Мы представили парламенту нашу программу с амбициозным пакетом реформ, которые основаны на примерах успешных стран. Одним из таких примеров может стать опыт Эстонии. Эта страна достигла значительных успехов в тех направлениях экономики, которые собираемся развивать и мы», — сообщил Бахтадзе.

По его словам, при разработке законодательного пакета, на основании которого правительство будет проводить реформы, учитывался опыт и других стран.

Как сообщалось ранее, нынешний состав правительства во главе с Мамукой Бахтадзе парламент Грузии утвердил сроком на три недели, в течение которых будет утвержден пакет законопроектов, определяющих изменения в структуре и функциях кабинета министров. На основании этого законодательного пакета будет произведена реорганизация правительства, которому законодатели должны будут заново объявить доверие.

Напомним также, что одной из официальных причин, по которой ушел в отставку бывший премьер Георгий Квирикашвили, назывались проблемы в экономике, а также зафиксировавший эти проблемы доклад ЮНИСЕФ. Сам Квирикашвили с такой оценкой деятельности его правительства был несогласен, о чем заявил на чрезвычайном брифинге, который дал в связи с уходом в отставку.