Киев, 25 июня, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Русская писательница Людмила Улицкая убеждена в том, что Россия по уровню своей отсталости находится где-то в Средневековье и живёт при феодализме, отставая в развитии от цивилизованной Европы примерно на 150 лет. Об этом она рассказала в интервью каналу «112 Украина».

Dmitry Rozhkov Людмила Улицкая

«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше», — пояснила она, заодно объединив в своем представлении о цивилизации страны на постсоветском пространстве.

«Мы сейчас выезжаем и видим: вот страна, которая застряла в феодализме, вот страна, которая еще живет в Средневековье», — добавила она, не став уточнять, в каком времени застряли те или иные страны.

По ее словам, Россия превращается в мировую провинцию и движется в обратную от прогресса сторону.

Напомним, Улицкая — известный пропагандист толерантности среди детей. В 2006 году в рамках ее проекта «Другой, другая, о других» вышла детская книга, содержащая пропаганду нетрадиционных семейных отношений. В книге, в частности, была представлена история о том, как несчастным жителям африканской народности не хватало жен, поэтому они брали себе в «жены» юношей 12−20 лет.

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