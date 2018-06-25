Ярославль, 25 июня, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Ярославская областная дума не будет давать официальную оценку проекту закона о повышении пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Ярославской облдуме. Проект закона для оценки поступил из Госдумы России 22 июня.

Ярославская областная дума

Региональные депутаты должны дать на него отзыв, однако «не успеют» сделать это, так как последнее заседание думы этого созыва состоится 26 июля. Получив проект закона, руководство Ярославской думы само отправило его на оценку в областную профсоюзную организацию и другие структуры для получения отзывов. В следующий раз облдума соберется на заседание уже после перевыборов в сентябре или октябре, когда, вероятно, проект закона о повышении пенсионного возраста уже будет принят Госдумой России и актуальность отзыва пропадет.

Вместо официальной оценки Ярославская областная дума примет обращение к председателю Госдумы России о необходимости «широкого обсуждения» пенсионной реформы. Обращение разработано региональным отделением «Единой России».

Параллельно свой проект обращения с отрицательной оценкой реформы подготовила депутат от «Справедливой России» Ольга Секачева. А фракция КПРФ потребовала рассмотреть и оценить на заседании 26 июня именно проект закона, внесенный Госдумой России и уже написала негативный отзыв на него.

Как полагает источник в Яроблдуме, «Единой России» в регионе невыгодно поддерживать проект закона накануне выборов депутатов думы, чтобы этим не воспользовалась оппозиция.