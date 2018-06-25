Волгоград, 25 июня, 2018, 16:06 — ИА Регнум. 25 июня на стадионе «Волгоград-Арена» сыграют сборные Египта и Саудовской Аравии. Матч пройдет в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Обе команды-соперницы уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Вид на стадион «Волгоград-Арена» через Волгу и новый мост

Игра начнется в 17:00. Вряд ли результат матча хоть как-то повлияет на судьбу сборных обеих стран. Согласно турнирной таблице, команды находятся на третьем (Египет) и четвертом (Саудовская Аравия) местах. Обе сборные проиграли по два матча.

ИА REGNUM напоминает, что также 25 июня в Самаре сыграют сборная России и сборная Уругвая. Команды разыграют первое и второе место в группе А.

Между тем, в Волгограде состоится уже третий матч. Ранее на построенном специально к чемпионату мира стадионе «Волгоград-Арена» уже сыграли Англия и Тунис, а также Исландия и Нигерия. Всего за это время игры посетили 82 тыс. человек.