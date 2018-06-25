Кострома, 25 июня, 2018, 16:05 — ИА Регнум. На вакцинацию животных Костромской области потрачено более 2 миллионов рублей из федерального бюджета и около 100 тысяч — из областного, сообщает пресс-служба губернатора области. По данным областного управления ветеринарии, против бешенства с начала года было привито более 51 тысячи животных, против сибирской язвы — около 21 тысячи.

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В пресс-службе отмечают, что профилактические меры позволили снизить заболеваемость животных, в том числе бешенством почти на 86% по сравнению с 2017 годом.

Специалисты управления проверяют продукцию животного происхождения на рынках, ярмарках выходного дня и в местах несанкционированной торговли. Совместно с сотрудниками ГИБДД проводится проверка автотранспорта: за первое полугодие досмотрено около 146 транспортных средств, проверено более 52 тонн поднадзорной продукции.

На 188 предприятиях региона проводится ветеринарно-санитарная экспертиза. В 2018 году из 77 тысяч тонн продукции животного и растительного происхождения забраковано 290 тонн.

Два раза в год — весной и осенью — проверяются места утилизации биологических отходов и сибироязвенные захоронения. В 2018 году проведено 175 обследований, нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.