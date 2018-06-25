Москва, 25 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ уроженке Украины Ирине Баракат, обратившейся к главе государства во время «прямой линии». Соответствующий указ опубликован 25 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

Напомним, уроженка Одессы Баракат — жена сирийца, работала переводчиком в Сирии и помогала российским военнослужащим общаться с местным населением. В 2016 году она попала под ракетный обстрел террористов в Алеппо, получила тяжелые ранения и была доставлена на лечение в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

Женщина дозвонилась Владимиру Путину на «прямую линию» и сообщила, что для восстановления здоровья ей необходимы функциональные протезы, которые полагаются только гражданам России. Баракат попросила главу государства помочь ей в получении российского гражданства.