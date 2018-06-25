Воронеж, 25 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. 12 так называемых умных остановок появится на нескольких улицах Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 25 июня.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронежский транспорт

Уже известно, что обновленные остановочные павильоны появятся на улицах Плехановской, Платонова, Ленина, Кольцовской, Брусилова, Димитрова.

«Умные остановки» оснастят картами-схемами маршрутов движения общественного транспорта, электронным табло. Остановки получат подсветку, здесь же будут работать терминалы оплаты услуг и покупки билета, можно будет подзарядить телефон через USB-подзарядку. На остановках будет действовать бесплатный Wi-Fi.

«Архитектурное решение остановочного павильона предполагает совмещение классического стиля каскадного профиля козырька с простыми формами современного стиля хай-тек», — прокомментировала руководитель управления главного архитектора Людмила Подшивалова.

По ее словам, конструкции остановок позволяют размещать их как в центре, где преобладает историческая застройка, так и в современных микрорайонах.

По словам главы города Вадима Кстенина, в случае, если реализация проекта будет успешной, такие остановки появятся и в других районах города.

Отметим, что возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Воронежа появилась лишь в конце мая этого года — пока только в муниципальных троллейбусах и автобусах. Власти рассчитывают, что терминалы оплаты в ближайшее время появятся и в частных маршрутках. Также рассматривается возможность внедрения в дальнейшем транспортных карт.

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