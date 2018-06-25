Грозный, 25 июня, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Делегация из Белоруссии прибыла в Чечню с дружеским визитом. Возглавляет делегацию помощник президента РБ по национальной безопасности Виктор Лукашенко. О своей встрече с ним 25 июня сообщил в соцсети глава республики Рамзан Кадыров.

Alexxx1979 Грозный. Мечеть «Сердце Чечни»

По его словам, белорусский гость передал ему и чеченскому народу «добрые пожелания» от президента страны Александра Лукашенко. Как отметил чеченский лидер, радует, что в последние годы отношения между Белоруссией и Чечней успешно развиваются, в том числе в различных сферах экономики, спорте, туризме. Нынешний визит Виктора Лукашенко Кадыров также связал с дальнейшим укреплением сотрудничества в интересах Чечни и Белоруссии.

Во время визита делегация из Белоруссии посетит мечети «Сердце Чечни» и «Сердце матери», Российский университет спецназа и спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам».

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года глава Чечни совершил рабочую поездку в Белоруссию по приглашению президента республики Александра Лукашенко. Во время визита обсуждались вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, а также об углублении промышленной кооперации и поставках в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники.

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