Москва, 25 июня, 2018, 15:56 — ИА Регнум. «Например, в Общественной палате считают, что нужно сделать нормальные пенсии для многодетных семей, чтобы был баланс. В нынешней пенсионной системе такого баланса нет. Какие-то выплаты предлагаются правительством РФ, но их мало. Поэтому обязательно нужно добавлять пенсии многодетным семьям, чтобы тот период, который матери сидят по уходу за ребенком, учитывался, как полноценный трудовой стаж. Это первое», — пояснила член ОП РФ.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

Второй момент — нужно устанавливать выплаты от 1 года до 3 лет по уходу за ребенком, когда мать находится в отпуске. В настоящий момент таких выплат нет, выплаты идут только до 1,5 лет. Есть еще ряд демографических аспектов, касающихся социальной сферы.

«Решения о повышении пенсионного возраста должны приниматься с оговорками, в частности, должны туда обязательно добавляться демографические меры. Сложно сделать доступную и понятную пенсионную систему, но хотелось бы добавить какое-то количество социальных и демографических мер», — высказала свое мнение Зимова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»