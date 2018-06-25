Астана, 25 июня, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В трудовой стаж при начислении базовой пенсии женам военных и дипломатов будут включаться периоды нахождения с супругом во время прохождения воинской службы или дипломатической миссии, сообщила сегодня, 25 июня, вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова.

Defenseimagery.mil Рота почетного караула. Казахстан

«Бывают периоды, когда человек по объективным причинам не может участвовать в накопительной пенсионной системе, это время будет исчисляться как льготные годы», — цитирует Жакупову портал «Казинформ».

К льготным и учитываемым в трудовом стаже, по словам вице-министра, относятся периоды ухода за ребенком до трех лет, но не более 12 лет, а также периоды ухода за инвалидами первой и второй группы или за лицами старше 80 лет. Также льготным периодом считается время нахождения возле супруга (супруги) во время прохождения воинской службы в тех местах, где нет возможности трудоустроиться.

Льготы затрагивают и жен сотрудников дипломатической службы, живущих на территории иностранного государства в силу служебной необходимости.

Напомним, с 1 июля 2018 года размер базовой пенсии в Казахстане будет привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе.