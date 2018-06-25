Пермь, 25 июня, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Пермском крае проходит масштабный избирательный цикл. В единый день голосования, 9 сентября, в 36 муниципальных образованиях запланированы выборы в 36 муниципальных образованиях. Будет замещено около 2 тысяч депутатских мандатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Избирательные кампании уже стартовали в большинстве районов. Началось выдвижение кандидатов. Стоит отметить, что в крае проходит реформа по объединению муниципальных образований. В Прикамье уходят от двухуровневой системы власти «городское поселение — муниципальный район». Её недостатком краевая власть ранее назвала большой расход на содержание чиновников в бедных сельских поселениях.

В результате создано семь таких объединённых городских округов: Гремячинский, Горнозаводский, город Кизел, Краснокамский, Оханский, Чайковский и Соликамский. Реорганизация подразумевает новые выборы в органы местного самоуправления. В шести пройдут выборы в принципиально новые парламенты — гордумы, тогда как сейчас в каждом присоединённом поселении свои советы депутатов. Исключением в этом процессе станет Соликамск, где прежний состав городской думы проработает до 2021 года, то есть до конца срока.

Эксперты прогнозируют «горячую» избирательную кампанию, поскольку из-за сокращения мандатов в новых образованных округах будет большая конкуренция. Ранее ИА REGNUM сообщал о противостоянии за власть в Чайковском городском округе, где мэр сначала подал в отставку. затем пытался вернуть себе пост главы, но безуспешно.