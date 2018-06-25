Париж, 25 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп завершает свой визит в Китай в понедельник, 25 июня, после четырех дней пребывания в стране, передает RFI.

Russian.news.cn Эдуард Филипп и Си Цзиньпин

После встречи с президентом Китая Си Цзиньпином контракты будут подписаны в политической и экономической сферах.

Они никогда раньше не встречались. В огромном зале Большого дворца Си Цзиньпин приветствует Эдуарда Филиппа: «Когда вы были мэром Гавра (город на севере Франции), вы посещали Китай несколько раз. Вы хорошо знаете нашу страну, и это будет полезно для будущих обменов», — заявил президент Китая.

«Благодарю вас, господин президент, за ваше гостеприимство и за качество обменов, которые мы действительно имеем между французскими и китайскими партнерами», — ответил Эдуард Филипп.

Для своей первой стратегической поездки за границу премьер-министр Франции не останется с пустыми руками. Через несколько часов он подпишет со своим китайским коллегой дюжину соглашений, половина из которых касается инноваций и окружающей среды.

Эдуард Филипп надеется получить отмену китайского эмбарго на французскую говядину, введенное 17 лет назад после «коровьего бешенства» — эпидемии крупного рогатого скота, распространившейся в Европе.

Будут продолжены переговоры о продаже самолетов Airbus и завода по переработке Areva.

Окружение премьер-министра Франции сообщает: «Мы должны отойти от логики крупных контрактов. Необходимо выстраивать постоянные отношения, а не временные».