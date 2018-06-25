Минск, 25 июня, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она заявила 25 июня на пресс-конференции.

Wikijunkie Дарья Домрачева

По словам спортсменки, это решение было для неё нелёгким, но при этом обдуманным.

Домрачева является четырёхкратной олимпийской чемпионкой. В 2014 году в Сочи она выиграла три гонки — гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт, а 2018 году стала победительницей в эстафете.

Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира сезона 2014/15.

Напомним, Домрачева в 2016 году вышла замуж за восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле Эйнара Бьёрндалена.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года 44-летний Бьёрндален объявил о завершении карьеры.

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