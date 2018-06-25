Гётеборг, Швеция, 25 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Трое выходцев с Ближнего Востока были приговорены шведским судом за нападение на синагогу в Гётеборге, пишет газета Le Figaro.

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25 июня суд приговорил молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет к лишению свободы сроком от года и трех месяцев до двух лет. Один из них будет выдворен за пределы Швеции после отбывания наказания. В качестве отягчающего обстоятельства прокуратура назвала мотив расовой ненависти и цель оскорбления еврейской общины.

Нападение на синагогу произошло вечером 9 декабря 2017 года через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Трое человек забросали храм бутылками с зажигательной смесью.