Москва, 25 июня, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Жители России все чаще предпочитают путешествовать по России, об этом свидетельствует рост спроса на авиабилеты на 18% в первом полугодии 2018 года, сообщает сервис онлайн-бронирования Biletix.

Алексей Боголюбов. Нижний Новгород. 1877

Напротив, снижение продаж билетов за границу составило 5%.

В процентном соотношении доля проданных билетов на авиарейсы по России составила 61% против 39% на рейсы за рубеж. При этом стоимость перелета по РФ в целом сохранилась на уровне 2017 года, в то время как на международные рейсы она возросла на 10%.

Самыми популярными направлениями в России стали Сочи, Симферополь, Анапу, Краснодар и Минеральные воды. За границей туристы из России предпочитают отдыхать в Грузии, Черногории и Хорватии.