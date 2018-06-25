Донецк, 25 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Трое украинских силовиков ранены при попытке Вооруженных сил Украины атаковать позиции Донецкой Народной Республики под Мариуполем, заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские боевики, АТО, ВСУ

По его словам, 24 июня около 13:30 по местному времени 10−12 военнослужащих ВСУ выдвинулись в направлении позиций ДНР, однако у них не получилось подойти скрытно.

«Попали в ловушку и понесли потери: ранены трое боевиков», — цитирует Донецкое агентство новостей Безсонова.

Он подчеркнул, что солдаты были брошены на поле боя, при отступлении ВСУ открыли артиллерийский огонь в направлении жилых районов ДНР, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, развязанная Киевом война в Донбассе продолжается с 2014 года. Украина нарушает Минские соглашения, ежедневно обстреливая народные республики и наращивая военную мощь. Так, в ночь на 22 июня ВСУ перебросили к линии соприкосновения танки и пушки-гаубицы.