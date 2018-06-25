Кемерово, 25 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 25 июня, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Как сообщается на сайте Кремля, во время встречи «обсуждались основные социально-экономические проблемы региона и оптимальные пути их решения».

Kremlin.ru Владимир Путин встретился с Сергеем Цивилёвым

В числе первоочередных задач региона Цивилёв назвал, повышение уровня жизни граждан.

«Мы ставим перед собой задачу — существенное увеличение, на 30% повышение заработной платы, увеличение продолжительности жизни на два года, делаем программу социально-экономического развития», — сказал глава Кузбасса, подчеркнув, что «2018−2019 годы — пока высокие цены на уголь и металлы, — и в это время именно основное развитие».

По словам Цивилёва, власти собираются за это время увеличить валовой региональный продукт на 30%, долю малого и среднего бизнеса с 15%, которые есть сейчас, до 21%. Снизить как минимум на одну треть количество преступлений и безработицу — до среднего уровня по России, до 5,2% (сейчас в регионе 7,5%).

При этом по словам врио губернатора Кемеровской области, развитие бизнеса и доступной среды для жителей региона сдерживает развитие аэропорта областной столицы. Он подчеркнул, что взлётная полоса — в крайне тяжёлом состоянии и попросил президента выделить средства на реконструкцию (около 1,72 млрд рублей).

Денег Цивилёв попросил и на достройку больницы в городе Междуреченске. За счёт регионального бюджета в 2013 году была построена коробка, которая к 2014 году должна была быть достроена за счёт федерального бюджета, оборудована и введена в эксплуатацию, но финансирование было остановлено.

Сергей Цивилёв также попросил Владимира Путина помочь финансово со школьными автобусами (160 автобусов в этом году и 100 автобусов в 2019-м), с созданием в Кузбассе культурного центра Сибири, с капитальным ремонтом школы в городе Кемерово, которая находится рядом с «Зимней вишней» и где находились родственники погибших (около 250 миллионов рублей) и т.д.

«Перечень большой, но, собственно говоря, и область немаленькая, поэтому позанимаемся всеми вопросами. Что касается школьных автобусов, у нас программа есть, в этом году предусмотрено 1 миллиард 900 миллионов, но это вся программа. А вам, знаю, нужно достаточно большое количество, поэтому поэтапно мы это будем делать, — отметил в свою очередь президент РФ. — В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что и местные дороги должны быть в нормальном состоянии, в нормативном. Поэтому обращаю Ваше внимание на это. Нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации. Больницей в Междуреченске позанимаемся, мы её доведём до конца, сделаем. Там два-три года примерно нужно будет финансирование. Не всё сразу, но мы это сделаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Цивилёв назначен временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, после ухода Амана Тулеева. Тулеев досрочно покинул свой пост спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово и гибели 60 человек, большинство из которых дети.

20 июня в Кузбассе состоялась XXIX конференция регионального отделения «Единой России», на которой был определён кандидат на пост губернатора региона для участия в выборах 9 сентября. Им стал Сергей Цивилёв.