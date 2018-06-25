Берлин, 25 июня, 2018, 16:03 — ИА Регнум. На литейном заводе предприятия Neue Halberg Guss рабочие устроили забастовку, сообщает 23 июня немецкое информационное агентство dpa.

Бен Шан. Безработные. 1938

Руководство фирмы Neue Halberg Guss считает, что требования рабочих ставят под угрозу сам факт существования компании. Однако профсоюз IG Metall не намерен отступать, активистов не впечатлило мнение работодателя, который является одним из крупнейших поставщиков автоконцернов.

«В том-то и смысл забастовки, чтобы достичь максимально возможных экономических изменений», — сказал представитель рабочих Бернд Круппа из IG Metall Лейпциг. Забастовка продолжается.