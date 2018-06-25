Москва, 25 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Законопроект об упрощении легализации граждан, проживающих в РФ более 20 лет, внес в Госдуму первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идет о поправках в федеральный закон «о гражданстве РФ». Так, сегодня закон позволяет легализоваться тем, кто въехал в РФ до ноября 2002 года или получал паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года. Такие нормы действуют до 2020 года.

После этого граждане, которые не успели воспользоваться возможностями легализации, должны быть депортированы.

«Даже если таковых будет немного, вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода, — скандален и безнравственен по определению», — отмечает автор законопроекта.

Поэтому, считает он, необходимо снять ограничение срока действия этой статьи и сделать ее бессрочной.