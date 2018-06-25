Ташкент, 25 июня, 2018, 15:39 — ИА Регнум. В Узбекистане планируют развивать производство протезно-ортопедических изделий и реабилитационных технических средств, сообщает 25 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление президент республики.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Знак «Инвалид»

В документе поставлены задачи по улучшению качества протезно-ортопедических изделий, созданию научной и методологической базы, углублению научных исследований в области медико-социальной помощи, подготовке кадров и по другим направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018/2019 учебном году правительство Узбекистана предоставило для инвалидов двухпроцентные квоты для поступления в высшие учебные заведения республики. Для приёма инвалидов I и II группы будет сформирована специальная комиссия.