Джакарта, 25 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил своего турецкого коллегу с победой на президентских выборах, сообщает 25 июня Anadolu.

Джоко Видодо

«Этим утром министр иностранных дел сообщил мне эту новость, и я хотел бы поздравить Эрдогана с его переизбранием на должность президента Турции», — отметил Видодо.

Также глава Индонезии выразил пожелание относительно улучшения двусторонних отношений между двумя крупнейшими мусульманскими государствами.

Напомним, 24 июня в Турции состоялись внеочередные президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Реджеп Эрдоган. Набрав свыше 50% голосов избирателей, политик побеждает в первом туре голосования.