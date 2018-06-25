Пекин, 25 июня, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Ассоциация автомобильной промышленности Китая обнародовала данные о росте почти на 4% объема продаж автомобилей китайских марок на внутреннем рынке, сообщает 24 июня Синьхуа.

В салоне китайского автомобиля

За период с января по май 2018 года на отечественные марки пришлось около 44% общего объема продаж, что в абсолютных цифрах составляет 4,3 млн автомобилей. Для сравнения: доля немецких и японских марок за этот же период составила соответственно 20,9% и 17,4%.

Ведущее трио китайских производителей на рынке составили SAIC, Geely и China Changan.