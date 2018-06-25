Омск, 25 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Кандидатом в губернаторы Омской области от ЛДПР стал депутат горсовета Омска Алексей Ложкин. Сегодня, 25 июня, он подал документы в региональную избирательную комиссию. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме Омской области.

Пресс-служба избирательной комиссии Омской области Алексей Ложкин

Алексей Ложкин с сентября 2017 года является депутатом омского горсовета от фракции ЛДПР. Заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первым документы в избирком подал врио губернатора Омской области Александр Бурков.

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Он справоросс, однако в выборах будет участвовать как самовыдвиженец. Напомним, ранее омские единороссы заявили, что готовы поддержать Буркова, если он решит быть самовыдвиженцем.

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Конкуренцию Буркову решил составить самовыдвиженец Анатолий Соловьёв — заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ), профессор. Он принёс документы в облизбирком 23 июня.

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Выборы главы региона состоятся 9 сентября 2018 года.