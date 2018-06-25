Ярославль, 25 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Лидер партии «Коммунисты России», экс-кандидат на пост президента страны Максим Сурайкин примет участие в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в партии.

Komros.info Максим Сурайкин

Конференция по выдвижению кандидатов «Коммунистов России» пройдет в ближайшие выходные в Москве.

«Есть такие планы. В единый день голосования во всех регионах, где пройдут выборы и где мы будем принимать участие, будет выдвигаться и Максим Сурайкин. Ярославская область не станет исключением. Везде он будет лидером списка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM юрист партии Константин Топорков.

Как сообщает сайт «Коммунистов России», партия выдвинет списки также в Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Ненецком автономном округе. По словам Топоркова, конкретный округ, где выдвинется Максим Сурайкин, еще определяется.

По сведениям источников в ярославских политических кругах, Сурайкин может составить конкуренцию лидеру ярославского отделения КПРФ Александру Воробьеву. Ранее на выборах в Ярославскую облдуму выдвинут лидер ЛДПР Владимир Жириновский.