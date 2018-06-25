Кострома, 25 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В текущем году в Костроме планируют заменить более 5 километров водопроводных и канализационных сетей и 11,5 километров тепловых сетей, сообщает пресс-служба губернатора области.

Трубы

Местные власти обещают отремонтировать коммунальные сети, выделив больше денег за счет сбора выплат за негативное воздействие на окружающую среду. По данным пресс-службы, данных платежей уже получено на 13 миллионов рублей из 26. Деньги планируют потратить на капитальный ремонт городских сетей.

Отметим, что благодаря использованию полимерных материалов при перекладке линий, с 2013 по 2017 год снизился процент износа сетей: