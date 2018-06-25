* ИГ — запрещённая в России организация

Рим, 25 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Итальянские спецслужбы заявили о задержании по подозрению в подготовке теракта 34-летнего гражданина Гамбии, передает в понедельник, 25 июня, Il Fatto Quotidiano. Операция была проведена под руководством прокуратуры Неаполя.

Victor Задержание

Гражданин Гамбии попал на территорию Италии на Сицилии, а далее намеревался попасть в Неаполь. По версии следствия, он готовился к совершению теракта, и не исключено, что теракт должен был произойти на территории Италии.

На след предполагаемого террориста удалось выйти после задержания другого предполагаемого преступника в апреле этого года, отмечает издание.

По данным следствия, гражданин Гамбии был завербован ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обучен всему необходимому для совершения терактов в период своего пребывания в лагере для беженцев на территории Ливии.

Подозреваемый въехал на территорию Италии с преступными намерениями, полагают в прокуратуре. Также спецслужбы подозревают, что задержанный является психически неуравновешенным.