Берлин, 25 июня, 2018, 15:56 — ИА Регнум. В связи с различными нарушениями Центр занятости (Hartz-IV) в течение последних десяти лет удержал более двух миллиардов евро у населения Германии в качестве штрафов, сообщило Федеральное агентство по труду на запрос партии «Левых», который был предоставлен редакционной сети Германии RND.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В 2017 году санкции против людей трудоспособного возраста, получающих пособие, составили €178 млн евро. Ещё 136,799 тыс. человек были оштрафованы частично. Средняя сумма штрафов составила 109 евро, цитирует издание.

Эксперт партии «Левых» по рынку труда Цимерманн раскритиковал эту практику: «Вместо того, чтобы заставлять людей жить в постоянном страхе, сокращать пособия, Федеральное правительство могло бы создать новые, справедливо оплачиваемые рабочие места — подобные штрафы нарушают фундаментальное право граждан на минимальный прожиточный минимум».