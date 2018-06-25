Мадрид, 25 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Второй год подряд рост миграции приводит к тому, что число проживающих в Испании увеличивается, пишет газета ABC со ссылкой на данные Национального института статистики.

Мигранты. Испания

По итогам 2017 года население страны выросло на 132 263 человека и достигло 46,65 млн. При этом число испанцев сокращается. На 1 января 2018 года в Испании зарегистрировано 42,08 млн испанцев и 4,57 иностранцев. Из-за низкой рождаемости за год число испанцев снизилось на 20 337 человек. Также по итогам года было зарегистрировано 532 482 приехавших из других стран, а число мигрировавших из Испании составило 367 878 человек.

Снижение количества населения Испании было отмечено с 2012 по 2015 год. С 2015 года началась небывалая волна миграции из стран третьего мира. Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году уровень рождаемости в Испании достиг своего минимума с 1996 года.