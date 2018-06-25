Ярославль, 25 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. За качеством воды, поступающей в дома ярославцев, помимо собственной аккредитованной лаборатории АО «Ярославльводоканал», тщательно следит и Роспотребнадзор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Ярославский Водоканал Работа лаборатории: пробы берутся ежедневно

В эти выходные в Ярославле установилась очень жаркая погода — температура достигала 33−34 градусов. Многие жители в поисках спасительной прохлады потянулись на пляжи, к воде. Не остановил их даже запрет Роспотребнадзора на купание из-за высокого содержания в Волге и Которосли кишечной палочки. Впрочем, палочку в воде разглядеть невозможно, а вот то, что волжская вода имеет не очень приятный вид, заметили многие. Мутная и темная, она действительно не вызывала желания искупаться.

В связи с этим корреспондент ИА REGNUM обратился за комментариями на «Ярославльводоканал»: не повлияло все это на качество питьевой воды?

«В настоящее время очистка воды для городского водоснабжения осуществляется на трех водопроводных станциях: Центральной, Северной и Южной. Технология очистки воды на всех станциях применяется классическая двухступенчатая (отстаивание — фильтрование), с использованием реагентов (коагулянта, флокулянта, аммиачной воды). Обеззараживание осуществляется хлорной водой», — сказала главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

На предприятии пояснили: в связи с жарой каких-либо повышенных мер для очистки воды предпринимать не требуется, так как технология уже хорошо отлажена.

Стоит отметить, что на предприятии работает собственная аккредитованная лаборатория, которая контролирует качество исходной и питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям.

«Контроль качества воды водоисточников, воды по стадиям очистки, питьевой воды из резервуаров чистой воды трех водопроводных станций проводится ежедневно. Центральная лаборатория и цеховые лаборатории периодически проводят моделирование процессов коагулирования и хлорирования воды, чтобы выбрать оптимальные безопасные дозы реагентов, а также входной контроль качества коагулянта. Мы делаем все необходимое для того, чтобы ярославцы получали исключительно чистую питьевую воду, отвечающую всем санитарным требованиям», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM начальник Центральной лаборатории АО «Ярославльводоканал» Светлана Данилова.

На предприятии отмечают, что центральная лаборатория АО «Ярославльводоканал» аккредитована в национальной системе аккредитации по 33 физико-химическим показателям, 5 бактериологическим, 2 паразитологическим и 2 радиологическим.

Контролирует качество очищенной воды и Роспортебнадзор, сотрудники которого каждый месяц проводят отбор проб воды во всех резервуарах чистой воды и контрольных колонках для проведения соответствующих анализов. При этом состояние исходной волжской воды никак не влияет на вердикт контролирующих органов. Пока что, по данным Роспотребнадзора, количество неудовлетворительных проб в резервуарах чистой воды водопроводных станций равно нулю.