Ереван, 25 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Евразийский банк развития (ЕАБР) открыл корреспондентский счет для расчетов в армянских драмах в Центральном банке Республики Армения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЕАБР.

Newshay.com Армянские драмы

Доступ к операциям с армянскими драмами позволит банку повысить свою активность на локальном финансовом рынке Армении. Мы уже имеем успешный опыт работы с локальными государственными ценными бумагами в армянских драмах, в прошлом году участвовали в первичных аукционах министерства финансов Армении, — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев. — Кроме того мы ведем активные переговоры с представителями локальной биржа Nasdaq OMХ Armenia по вопросу получения доступа к биржевым операциям».

ЕАБР уже имеет открытые корреспондентские счета и активно производит расчеты в тенге, рублях через Национальный банк Республики Казахстан и Центральный банк Российской Федерации. В мае текущего года был открыт корреспондентский счет в белорусских рублях в Национальном банке Республики Беларусь. Кроме того, ЕАБР является членом «Казахстанской фондовой биржи» и «Московской биржи». В целях повышения интеграции валютных рынков стран-участниц, банк оказывает услуги маркет-мейкера по паре рубль/тенге на обеих площадках.

В текущем году ЕАБР планирует открыть корреспондентские счета в центробанках Киргизии и Таджикистана для приобретения доступа к операциям с сомами и сомони на локальных биржах.

Евразийский банк развития учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргизия, Россия и Таджикистан.