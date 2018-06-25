Саранск, 25 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. Степана Эрьзи подготовил подарок ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Erzya.info «Аргентинка» работы Степана Эрьзи

Подарком стала копия скульптуры «Аргентинка» — одного из самых известных произведений мордовского автора, сообщает «Вестник Мордовии».

Эту работу Эрьзя создал, находясь в Аргентине, где он прожил с 1927 по 1950 год. Именно здесь в своих работах скульптор начал использовать южноамериканские породы деревьев.

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Напомним, 24 июня Месси отпраздновал 31-й день рождения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после двух туров группового этапа ЧМ-2018 в России сборная Аргентины пока занимает четвертое место в группе D, имея в активе одно очко. 26 июня в Санкт-Петербурге сборная Аргентины сыграет с Нигерией.

При этом Месси заявил, что все еще надеется выиграть чемпионат мира в составе национальной сборной.

«Я всегда мечтал поднять над головой Кубок мира», — сказал знаменитый аргентинец и напомнил, что за свою футбольную карьеру он завоевал все значимые «футбольные трофеи», но чемпионом мира в составе сборной он никогда не был.

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